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Yol kontrolünde üzerlerinde hap ele geçirilen şüphelilerin evinden de uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin yol kontrolünde durdurduğu bir araç içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yol kontrolünde üzerlerinde hap ele geçirilen şüphelilerin evinden de uyuşturucu çıktı

Isparta’da polisin yol kontrolünde durdurduğu bir araç içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin evinde arama yapan polis, bahçedeki cam şişe içerisinde 238 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımı engellemek adına yaptığı çalışmalar kapsamında dün Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağındaki polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde bulunan E.E. ve S.G. isimli şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, 161 adet extacy hap ele geçirdi.
Narkotik polisi, şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda ise bahçede cam şişe içerisinde 238 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adli işlem başlatılırken, olay sonrasında S.G.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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