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Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tuttukları çok sayıda balıkla jandarmanın yol kontrolünde yakalanan iki kişiye 3 bin 270 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolunun Gücük Mahallesi kesiminde rutin yol kontrolü yapan Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu.

Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara para cezası

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tuttukları çok sayıda balıkla jandarmanın yol kontrolünde yakalanan iki kişiye 3 bin 270 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolunun Gücük Mahallesi kesiminde rutin yol kontrolü yapan Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tutulan irili ufaklı çok sayıda balık ile 3 adet serpme ele geçirildi. M.M. ve K.K. isimli şahıslara her birine 1635 TL olmak üzere toplam 3 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri, Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak Elbistan sınırlarında yoğun olarak Ceyhan, Söğütlü ve diğer akarsu ve derelerde kaçak balık avı yapanlara yönelik sıkı takip ve denetimlerin süreceği bildirildi.
Özellikle avlanmanın 2020 yılı sonuna kadar tamamen yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda vatandaşların balık avı yapmamaları doğrultusunda uyaran yetkililer, bu yerlerde kaçak balık avlayan şahısların 156 jandarma ihbar hattı ve Alo 112 ulusal ihbar hattını arayarak ihbarda bulunulmasını istedi.

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