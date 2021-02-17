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Yol Melekleri: Sokaklarda devriye gezerek halka yardım ediyorlar

17.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Yol Melekleri: Sokaklarda devriye gezerek halka yardım ediyorlar

Venezuela'da gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan 'Yol Melekleri' adlı grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren halka sokaklarda devriye gezerek yardım ediyor.

Ulusal basında çıkan habere göre, uzun zamandan bu yana ağır siyasi ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da, sağlık sisteminin yetersizliği nedeniyle bir grup sağlık görevlisi 2 yıl önce gönüllülük esaslı proje başlattı.

Yol Melekleri adlı grubun kurucusu 44 yaşındaki Jonathan Quantip, ülkenin son yıllarda ciddi krizlerle sınandığını vurgulayarak, "Biz Venezuelalılar kendi ülkemizin sorunlarını çözmeliyiz, hepimizin muhakkak kendine has kabiliyetleri var ve biz bunları kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki hastanelerde yeterli sayıda eğitimli personel ve ambulans bulunmadığına dikkati çeken Quantip, özel hastanelerin pahalı olması nedeniyle halkın çoğunluğunun sağlık hizmetinden yoksun olduğunu dile getirdi.

Quantip, halka ulaşmak için sokaklarda devriye atmanın yanı sıra ulusal bir gazetenin ofisini kiraladıklarını kaydederek, "Her gün ortalama 3 ila 4 çağrı alıyoruz, bunlar genellikle Kovid-19'lu hastalardır. Gönüllüler virüse yakalanma endişesine rağmen hastaları hastaneye götürüyor" şeklinde konuştu.

Diğer gönüllü üye Laura Lara da bütçe ve araç gereç eksiğine rağmen ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatarak, "İnsanlara yardım etmek ve acılarına ortak olduktan sonra basit bir minnettarlık ifadesi bile bizi motive etmeye yetiyor" dedi.

Uluslararası kuruluşlardan yardım bekleyen gönüllü birlik, bağışlanan malzemeler ve fonlarla daha fazla katkı yapmak istiyor.

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