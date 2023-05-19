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  4. Yol ortasında birbirlerine girdiler! Kadın sürücü, kuryeye böyle saldırdı

Yol ortasında birbirlerine girdiler! Kadın sürücü, kuryeye böyle saldırdı

19.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yol verme kavgası trafiği kilitledi. Motosikletli kurye ve bir kadın sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kurye ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi. Kadın sürücü, kuryeye tekme atıp kaskına vururken, gergin anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

D-100 Yan Yolda Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir motosikletli ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda anlaşamadı. Kadın sürücü otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için aniden durmak zorunda kaldı. Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına geldi.

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Otomobil sürücüsü, motosikletliye 'neredeyse kaza yapmasına neden olacağını' söyleyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü hatalı olduğunu belirterek otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

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Motosikletli, otomobil sürücüsünü aracına bindirmeye çalışırken, kadın tepkisini sürdürerek iki kez tekme atıp kaskına vurdu.

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Trafikteki diğer sürücülerin 'Yolu kapatıyorsunuz' uyarılarına da bir süre aldırış etmeyen otomobil sürücüsü daha sonra yoluna devam etti.

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Trafikteki gergin anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik kavga

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