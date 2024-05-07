Yol ortasında birbirlerine girdiler! Minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi Avarlar Kavşağı’nda meydana geldi. Mahallelere yolcu taşıyan iki minibüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durdurup yol ortasında tartışan şoförlerden biri, minibüsten inerek diğerine camdan yumruk attı. Diğer şoför de oturduğu yerden karşılık verdi.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Diğer sürücüler tarafından sakinleştirilen taraflar, daha sonra yollarına devam etti.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





