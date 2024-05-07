HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol ortasında birbirlerine girdiler! Minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

Yol ortasında birbirlerine girdiler! Minibüs şoförlerinin kavgası kamerada

07.05.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi Avarlar Kavşağı’nda meydana geldi. Mahallelere yolcu taşıyan iki minibüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durdurup yol ortasında tartışan şoförlerden biri, minibüsten inerek diğerine camdan yumruk attı. Diğer şoför de oturduğu yerden karşılık verdi.

-MINIBUS-SOFORLERININ-YUMRUKLU-YOL-VERME_50346

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Diğer sürücüler tarafından sakinleştirilen taraflar, daha sonra yollarına devam etti.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"
Başakşehir'de işçi yatakhanesinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiBaşakşehir'de işçi yatakhanesinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılarMahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
En Çok Okunan Haberler
Memur maaşı ve emekli zammında tablo tamamen değişti

Memur maaşı ve emekli zammında tablo tamamen değişti

Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

AK Partili isimler birbirlerine girdi: Ciyaklatmaya devam!

AK Partili isimler birbirlerine girdi: Ciyaklatmaya devam!

Lisede dehşet! Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu

Lisede dehşet! Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu

Kilisede papaza suikast girişimi! Silah tutukluk yapınca...

Kilisede papaza suikast girişimi! Silah tutukluk yapınca...

İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı!

İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.