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Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında kalıp can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, boşanma aşamasındaki eşi Tuncay D.

Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında kalıp can verdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, boşanma aşamasındaki eşi Tuncay D. (45), sokak ortasında tartışan Nazife D., olayın büyümemesi için otomobiline bindi. Açık camdan eşinin saçını tutmak isteyen Tuncay D., bu sırada Nazife D.'nin otomobili hareket ettirmesiyle sürüklenmeye başlayan Tuncay D., arkadan gelen araç ile eşinin otomobili arasında sıkışınca, hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın merkez Harbiş Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay D., boşanma aşamasında olduğu eşi Nazife D. ile karşılaşınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazife D., park halindeki otomobiline doğru yürümeye başladı. Bu sırada Tuncay D. de eşinin arkasından gitti. Nazife D. otomobile bindiğinde iddiaya göre, Tuncay D., aracın açık camından elini sokup eşini saçından yakaladı. Tuncay D., Nazife D.'yi saçından çekerek otomobilden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife D., eşinin elinden kurtulmaya çalışırken otomobili hareket ettirdi. Tuncay D. de otomobille birlikte sürüklenmeye başladı. Tuncay D., arkadan gelen başka araç ile eşi Nazife D.'nin otomobili arasında sıkıştı.
Tuncay D. kanlar içinde yere yığılırken, diğer araçta bulunan K.K., kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncay D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.K. ise olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı K.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tuncay D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Polis Nazife D. ile kimliği açıklanmayan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında kalıp can verdi

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