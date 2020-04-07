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  4. Yol ortasında halay şov! 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Yol ortasında halay şov! 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Ankara'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişi polislere takıldı. Koronavirüs salgınına rağmen önlem almayan kişilere toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Yol ortasında halay şov! 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Ankara'da, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Mamak Misket Mahallesi'nde, bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiklerini tespit edilen 8 kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandığı belirtildi. (DHA)

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