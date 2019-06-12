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Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 08:05 | Son Güncelleme

Denizli’de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Gece seslerin geldiği, köpeklerin başından ayrılmadığı evliyaya ait olduğuna inanılan bu mezarın daha önce defalarca başka yere taşınmak istendiği ancak kimsenin mezara dokunamadığı söyleniyor. İşte mahallelinin sahip çıktığı kime ait olduğu bilinmeyen o mezar...

Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667. Sokak'ın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü ancak yol ortasında kalan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor.

' Akşamları ses geliyor, köpekler başında uyuyor'

Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor.
Bazı vatandaşlar ise mezardan akşamları sesler geldiğini, köpeklerin zaman zaman mezarın yanına gelip havladığını ardından sabaha kadar mezarın yanı başında uyuduğunu söylüyor. Mahalle sakinleri, ne zaman yapıldığı belli olmayıp bir evliyanın olduğuna inandığı mezara sahip çıkıyor, başına gelip dua ediyor. Mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı ise gizemini koruyor.

'MEZARLIK KALKTI AMA BU YATIRA DOKUNMADILAR'

'MEZARLIK KALKTI AMA BU YATIRA DOKUNMADILAR'
Mezarın başında dua eden mahalle sakinlerinden Efsun Karaca, mezarda bir evliyanın yattığına inanıyor. Yan tarafta bulunan mezarlığın parka çevrildiğini ancak yol ortasındaki mezarın kaldırılamadığını belirten Karaca, “Mezarın bulunduğu yerin yan tarafındaki park daha önceden mezarlıktı. Mezarlığı kaldırdılar ama bu yatır burada kaldı, buna dokunamadılar. Kaldırmak istediler ama olmadı, sonrasında etrafını çevirdiler. Gelip geçerken dua ediyoruz” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
mezar yatır

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