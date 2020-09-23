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Yol ortasında madde kullanan gence otomobil çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yol ortasında uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen gence otomobil çarptı.

Adıyaman’da, yol ortasında uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen gence otomobil çarptı. Kazada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
İddiaya göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında yol ortasında madde kullandığı iddia edilen E.Ü.’ye, Ö.Ç. idaresindeki 33 NN 448 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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