Yol ortasında şaşırtan görüntü

Rusya'da paraşütle iniş yapan bir adam, ineceği konumu tam ayarlayamayınca araçların aktif olarak kullandığı yola indi. Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüğü ve sonrada amatör kameraya kaydettiği bu ilginç görüntü sosyal medyada da yayıldı.



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