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Yol ortasında şaşırtan görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Rusya'da iniş yapan paraşütçü konumunu iyi ayarlayamadı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Rusya'da paraşütle iniş yapan bir adam, ineceği konumu tam ayarlayamayınca araçların aktif olarak kullandığı yola indi. Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüğü ve sonrada amatör kameraya kaydettiği bu ilginç görüntü sosyal medyada da yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya paraşüt

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