Yol ortasında tekme tokat kavga! Esnaf güçlükle araya girdi

Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavga Antalya'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde trafik yoğunluğunun olmadığı bir sokakta, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKME TOKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tekme tokat kavga eden iki sürücüye esnaf müdahale ederek ayırdı. Ancak otomobil sürücüsünün gitmesine izin vermeyen motokuryenin başka bir meslektaşı gelince kavga yeniden alevlendi.

ESNAF GÜÇLÜKLE AYIRDI

Birbirlerinin tişörtlerini parçalayan tarafları esnaf güçlükle ayırdı.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

(DHA)



