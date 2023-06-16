Yol ortasında vahşet! Aracın önünü kesip av tüfeğiyle katletti

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti. Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

POLİS PEŞİNDE

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

