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  4. Yol ortasında vahşet! Aracın önünü kesip av tüfeğiyle katletti

Yol ortasında vahşet! Aracın önünü kesip av tüfeğiyle katletti

16.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Mertcan Köse, (25) boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı (47), otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Yol ortasında vahşet! Aracın önünü kesip av tüfeğiyle katletti

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti. Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

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KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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POLİS PEŞİNDE

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

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