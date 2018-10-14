HABER

Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 5 kişi arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Murat Alaağaç (36), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, gece saatlerinde, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi.

Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 5 kişi arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Murat Alaağaç (36), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T., O.A., E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken O.A., üzerinde taşıdığı bıçakla Alaağaç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Alaağaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı götürüldü. Murat Alaağaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
İdlib’de 24 saatlik kontrolİdlib’de 24 saatlik kontrol
Engelli kız çocuğuna cinsel istismara tutuklamaEngelli kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.