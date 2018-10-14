Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 5 kişi arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Murat Alaağaç (36), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T., O.A., E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken O.A., üzerinde taşıdığı bıçakla Alaağaç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Alaağaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı götürüldü. Murat Alaağaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü öğrenildi.

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