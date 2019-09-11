Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir sürücü, ailesiyle birlikte bulunduğu otomobiliyle 30 metrelik merdivenlerden uçtu. Sürücü Ethem Güler, sürüklenme sonrası merdivenlerde asılı kalan aracı devrilmesin diye uzun süre aracının üzerinde bekledi.

Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Güler isimli sürücü ailesi ve veteriner hekimden tedavi ettirdikleri minik köpeğiyle birlikte bulunduğu 34 GD 1254 plakalı otomobil ile sokak aralarından seyir halindeyken, Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenli sokağa girdi. Sokak zannettiği merdivenlerden bir anda sürüklenmeye başlayan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücü, ailesiyle birlikte şok geçirdi.

Facianın eşiğinden dönüldü

İnişi uçurum olan merdivenli sokakta sürücü Ethem Güler, daha fazla sürüklenmeye karşı otomobili duvara çevirip durdurmak zorunda kalırken, adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu. 30 metrelik uçurum sonrası araçta bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırırken, sürücü Ethem Güler merdivenlerde devrilme tehlikesi geçiren otomobildeki yakınlarını kısa sürede araçtan çıkardı.