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  4. Yol soran kadına çirkin davranış! El hareketi yapıp, söylediği sözle şaşkına çevirdi

Yol soran kadına çirkin davranış! El hareketi yapıp, söylediği sözle şaşkına çevirdi

23.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de meydana gelen akılalmaz olayda İETT şoförüne yol soran kadın, şoförün el hareketiyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. ''Başka otobüslere sormayın gelin bana sorun'' diyen şoförün davranışı karşısında şoke olan kadın aracın plakasını aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yol soran kadına çirkin davranış! El hareketi yapıp, söylediği sözle şaşkına çevirdi

Olay, Bahçelievler’de bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi.

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OTOBÜSÜN PLAKASINI ÇEKTİ

Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
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