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Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:45 | Son Güncelleme

Kastamonu-Hanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı.

Kastamonu-Hanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü-Boyabat arasında Kale mevkisinde karayollarına ait yol süpürme traktörü ile Vezirköprü’ye giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yol süpürme traktörünün sürücüsünü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsünde hasar görmesi nedeniyle yolcular, başka bir araca nakil edildi.

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