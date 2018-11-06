Yol süpürme kamyonu ile maden yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da yol süpürme kamyonu ile maden yüklü tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu Kırcalar mevkisinde İsmail Üstündağ (44) yönetimindeki 34 ET 3816 plakalı maden yüklü tır ile Ercan Turhal (37) yönetimindeki 37 SA 708 plakalı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait yol süpürme kamyonu çarpıştı.
Kazada, yol süpürme kamyonu ile yerinden çıkan tırın kupası devrildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden İsmail Üstündağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan araçlardan sızan mazot ve yağ Karayolları ekipleri tarafından bir başka kazaya sebebiyet vermemesi için kumlanarak temizlendi.
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