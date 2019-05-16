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Yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 22:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile komşu mahallesinde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

Emrah KIZIL- Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile komşu mahallesinde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada muhtarın kızı Hava Karakurt (46) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Tanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile Arslanoğlu Mahallesi'nde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan taraflar evlerine döndü. Bir süre sonra Candan ailesi fertleri, evlerindeki silahlarını alarak Tanoğlu Mahallesi'ne geldi. Mahallede Şenyiğit ve yakınlarıyla karşılan Candan ailesi mensupları, silahların çekip ateş açınca iki grup arasına kavga çıktı. Silahlı kavgada, muhtar Mürsel Şenyiğit, kızı Hava Karakurt ve Candan ailesinden 2 kişi, ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hava Karakurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Karakurt'un cesedi otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri devam ediyor.
Jandarma ekipleri, her iki köyde de geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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