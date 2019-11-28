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Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti. A.B., hastanede tedaviye alınırken, sürücüyü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti. A.B., hastanede tedaviye alınırken, sürücüyü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 14 T 0766 plakalı taksinin sürücüsü A.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında, iddiaya göre yol vermeme tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, otomobilden inen sürücü beyzbol sopasıyla A.B.'yi darbetti. Diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı A.B., diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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