Yol verme cinayeti davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğuş Pertez ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, daha önce açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Pertez'in avukatı, mütalaaya büyük ölçüde katıldıklarını kaydederek, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını da talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Müvekkilimin lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Pertez, "Savcı mütalaasında, benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu." diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Doğuş Pertez'in, "kasten yaralama" suçundan, haksız tahrik indirimi de uygulanarak 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.