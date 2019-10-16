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Yol verme cinayeti davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

Fatih'te, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğuş Pertez ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada gelen evrakların okunmasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, olay günü Doğuş Pertez yolun karşısına geçerken, maktul İhsan Dinçer'in arabayla yoldan hızlı geçtiği, bunun üzerine yaşanan tartışma sırasında bıçakla yaralanan Dinçer’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanığın eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu, aksi ispat edilmeyen savunmasına göre ilk haksız eylemin maktul İhsan Dinçer'den geldiği anlatılan mütalaada, sanığın, ''kasten yaralama'' suçunu işlediği aktarıldı. Mütalaada Pertez'in, bu suçu sonucundan Dinçer'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Söz konusu eylemin haksız tahrik altında işlendiği ifade edilen mütalaada, sanığın cezasında indirim uygulanarak 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada mütalaaya karşı savunması alınan sanık Doğuş Pertez, ''Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. O gelip beni ezdi. Geri dönüp küfürler etti. Yolda giden arabayı sonuçta durduramam. Kendi tanıkları da bunu söylemişti. Ben sadece elinden bıçağı alıp kendimi korudum." diye konuştu.

Sanık Pertez'in ardından söz alan avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pertez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık avukatına son savunması hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Fatih'te 29 Aralık'ta gece saatlerinde Cerrahpaşa Mahallesi Kızılelma Caddesi'nde, otomobille seyir halinde olan İhsan Dinçer (35) ile yolda arkadaşıyla yürüyen Doğuş Pertez (26) arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Pertez, yanındaki bıçakla Dinçer'i yaralayarak bölgeden uzaklaşmıştı. Hastaneye kaldırılan Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan Pertez'i 8 Ocak'ta Fatih'teki bir adrese düzenlediği operasyonda yakalamış, mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Doğuş Pertez'in ''kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma'' suçundan cezalandırılması istenmişti.

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Yol verme ''cinayeti'' davasında mütalaa

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