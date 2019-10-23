Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası

Fatih’te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı yol verme kavgasına ilişkin davada sanık Doğuş Pertez, ‘Kasten yaralama’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Cerrahpaşa’da 29 Aralık 2018’de sürücü İhsan Dinçer ile yaya Doğuş Pertez arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada sürücü Dinçer’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğuş Pertez ve her iki tarafın avukatları katıldı.

‘Olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur’

Önceki celse açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Pertez’in avukatı, “Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. ’Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kastım yoktu’

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Doğuş Pertez, “Savcı mütalaasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu” şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez’e ‘Kasten yaralama’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 yıl 4 ay hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.