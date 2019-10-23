HABER

Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Fatih’te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı yol verme kavgasına ilişkin davada sanık Doğuş Pertez, ‘Kasten yaralama’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Fatih Cerrahpaşa’da 29 Aralık 2018’de sürücü İhsan Dinçer ile yaya Doğuş Pertez arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada sürücü Dinçer’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Fatih’te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı yol verme kavgasına ilişkin davada sanık Doğuş Pertez, ‘Kasten yaralama’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fatih Cerrahpaşa’da 29 Aralık 2018’de sürücü İhsan Dinçer ile yaya Doğuş Pertez arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada sürücü Dinçer’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğuş Pertez ve her iki tarafın avukatları katıldı.

‘Olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur’
Önceki celse açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Pertez’in avukatı, “Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. ’Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kastım yoktu’
Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Doğuş Pertez, “Savcı mütalaasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu” şeklinde konuştu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez’e ‘Kasten yaralama’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 yıl 4 ay hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2018 tarihinde Fatih Cerrahpaşa’da meydana gelen olayla ilgili yapılan araştırmada İhsan Dinçer’i bıçaklayarak öldüren kişinin Doğuş Pertez olduğu kaydedilmişti.
Tanık beyanlarına ve otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Dinçer’in bıçaklanmasına ilişkin olayın ani geliştiği, taraflar arasında husumet olmaması ve birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurduğu belirtilmişti.
Sanık Doğuş Pertez’in kastının yaralamaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, ‘Kasten yaralama’ suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
O anlar kameraya yansımıştı.Trafikte yol verme cinayeti sanıklarına 17 yıl hapisO anlar kameraya yansımıştı.Trafikte yol verme cinayeti sanıklarına 17 yıl hapis
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildiVan'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.