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Yol verme kavgası kötü bitti!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Yol verme kavgasında kaza yapan TIR'ın o anları başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

New Jersey Mahwah otoyolunda birbirine yol verme kavgasına tutuşan SUV araç ile TIR uzun bir süre didişiyor. Olayın sonunda ise TIR devriliyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
ABD New Jersey TIR yol verme kavgası Kaza

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