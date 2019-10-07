HABER

'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

BOLU'da, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobildeki 3 kişi arasında kavga çıktı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobildeki 3 kişi arasında kavga çıktı. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Çocuklar ise büyük korku yaşadı.

Olay, dün, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U.'ya, iddiaya göre, 34 YM 4063 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Bunun üzerine N.U. ve sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, sürücü ile araçtaki 2 kişinin inmesiyle kavgaya dönüştü. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin saldırısına uğradı. Sürücü, kavga sırasında N.U.'ya, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu öğren" dedi. Tekme ve yumruklu kavgayı çevredekiler, araya girerek, sonlandırdı. Çocukların ise kavga sırasında korktuğu görüldü. N.U., kavga sonrası polise gidip, 3 kişiden şikayetçi oldu.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)
Bankaya diye çıktı, bir daha haber alınamadıBankaya diye çıktı, bir daha haber alınamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.