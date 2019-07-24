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Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı.
Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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