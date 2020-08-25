Yol verme kavgasında gözü döndü, böyle öldürdü!

Adana’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesi anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olaydan hemen sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi’nde 23 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U. (42) Manisalı Ali Bey Caddesi’nde yol verme meselesi yüzünden A.İ. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada burada bulunan Selahattin Elhasan Elcunid (27), arkadaşı A.İ.’ye yardım etmek için sopayla Mehmet U.’yu darp etmeye başladı. Bu durumu gören Mehmet U.’nun yeğeni Serkan K. de (28) kavgaya karıştı. Serkan K. dayısının yaralandığını görünce eve gidip pompalı tüfeği getirerek Selahattin Elhasan Elcunid’e sıktı. Yaralanan Elcunid yol kenarına düştü. Zanlı ise tüfekle birlikte kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.