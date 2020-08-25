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Yol verme kavgasında gözü döndü, böyle öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana'da yol verme kavgası dehşeti doğurdu. Bir kişinin vurularak öldürüldüğü kavga kare kare yayınlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda katil zanlısının tartıştığı kişiyi gözünü kırpmadan vurduğu görüldü. Olay sonrasında yakalanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesi anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olaydan hemen sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi’nde 23 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U. (42) Manisalı Ali Bey Caddesi’nde yol verme meselesi yüzünden A.İ. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada burada bulunan Selahattin Elhasan Elcunid (27), arkadaşı A.İ.’ye yardım etmek için sopayla Mehmet U.’yu darp etmeye başladı. Bu durumu gören Mehmet U.’nun yeğeni Serkan K. de (28) kavgaya karıştı. Serkan K. dayısının yaralandığını görünce eve gidip pompalı tüfeği getirerek Selahattin Elhasan Elcunid’e sıktı. Yaralanan Elcunid yol kenarına düştü. Zanlı ise tüfekle birlikte kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, zanlı dayı ve yeğeni gözaltına aldı. Serkan K. cinayeti dayısını darp ettikleri için işlediğini söyledi. Mehmet U. ise yol verme meselesi yüzünden bir başkasıyla kavga ederken diğer şahsın gelip sopa ile kendisini darp ettiğini belirttiği öğrenildi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Katil zanlısı Serkan K. tutuklanırken, dayısı ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA

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