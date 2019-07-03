HABER

Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücü Adli Tıp’tan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu’nda yol verme kavgasında vurularak hayatını kaybeden Serdar Çekiç’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.Kan donduran olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında meydana gelmişti.

Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücü Adli Tıp’tan alındı

TEM Otoyolu’nda yol verme kavgasında vurularak hayatını kaybeden Serdar Çekiç’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Kan donduran olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında meydana gelmişti. Motosiklet sürücüsü Hasan S., otomobil sürücüsü Serdar Çekiç’e yol verme kavgasında kurşun yağdırmıştı. Ağır yaralanan Çekiç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Çekiç’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Çekiç’in cenazesi Kağıthane Nurtepe Cemevi’ne götürüldü. Cenaze yarın Hasdal Mezarlığında toprağa verilecek.
"İyi bir arkadaşımızdı"
Arkadaşı Ercan Karasu, insan hayatının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek, "İyi bir arkadaşımızdı. Çok sevilen birisiydi, herkeste biliyor yarın cenazesindeki kalabalığı göreceksiniz. Yurt dışından bile arayanlar oldu basit bir tartışmadan boşu boşuna öldü" diye konuştu.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Köpekleri zehirleyen sanıklar, ağır cezada yargılanacakKöpekleri zehirleyen sanıklar, ağır cezada yargılanacak
Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandıDiyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.