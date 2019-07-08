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'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada kimliği belirsiz sürücü, tabancasıyla ateş açtı. Umut S.'nin kaçarak, kurtulduğu kurşunlar, park halindeki otomobilin lastiğine isabet etti.

'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada kimliği belirsiz sürücü, tabancasıyla ateş açtı. Umut S.'nin kaçarak, kurtulduğu kurşunlar, park halindeki otomobilin lastiğine isabet etti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüler Umut S. ile kimliği belirsiz kişi arasında, iddiaya göre, 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken tabancasını çıkaran sürücü, Umut S.'ye doğru ateş açtı. Umut S.'nin kaçarak, hedefi olmaktan kurtulduğu kurşunlar, yol kenarında park halindeki otomobilin sol ön lastiğine isabet etti. Aracına binen kimliği belirsiz sürücü, olay yerinden kaçarken, ihbarla harekete geçen polis, yakalanması için çalışma başlattı.

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'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu'Yol verme' kavgasında kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu

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