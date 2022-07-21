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Yol verme kavgasında polisi bıçakladı! Dehşet anları kamerada

21.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Polis memuru O.H.(26), özel aracıyla seyir halindeyken A.Y.Ö.(30) ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Y.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru O.H., çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte korku dolu o anlar!

Yol verme kavgasında polisi bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru O.H.(26), özel aracıyla seyir ederken diğer araç sürücüsü A.Y.Ö.(30) ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru O.H. çeşitli yerlerinden yaralandı.

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112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan A.Y.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y.Ö. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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