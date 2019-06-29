HABER

Yol verme kavgasında silahla bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araç sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araç sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü C.G. silahıyla diğer sürücü S.G.’ye 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan S.G. yola yığılırken, silahı ateşleyen diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahsı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurduTrafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Bisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybettiBisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.