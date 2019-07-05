Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar’da yol verme yüzünden çıkan tartışmada Serdar Çekiç’i (38) silahla vurarak öldüren şüpheli Hasan Saytal’ın (37) emniyet ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde Karadenizli olduğu için yanında silah taşıdığını söyleyerek olay anını hatırlamadığını anlattı.

Bağcılar’da 3 Temmuz 2019’da seyir halindeyken Serdar Çekiç’ten yol isteyen, sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine otomobilin yanından geçmeye çalışıp motosikleti ile birlikte devrilen ve bu nedenle çıkan tartışmada Serdar Çekiç’in üzerine kurşun yağdıran Hasan Saytal’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

“Bana el kol hareketi yaptığını gördüm”

Makine teknisyeni Hasan Saytal, olay günü motosikleti ile seyir halindeyken yol üzerinde bir motosiklet kazası gördüğünü, burada durduğunu ve olay yerindeki vatandaşlara ambulans çağırıp çağırmadıklarını sorduğunu aktardı. Hasan Saytal “Burada bulunan vatandaşlar ambulans çağırdıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine emniyet şeridinden çıkmak için hamle yaptığım esnada Serdar Çekiç’in kullandığı aracı gördüm ve yol verdim. Bu esnada bana el kol hareketi yaptığını gördüm ve bir şey söylediğini anladım. Sonra ben yola çıktım İSTOÇ mevkinde bu şahsın önümden gittiğini gördüm. Beni sıkıştırma anlamında işaret yaptım” dedi.