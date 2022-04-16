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Yol verme kavgasında şoke eden görüntü! Bagajından baltayı çıkartıp...

16.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü.

Yol verme kavgasında şoke eden görüntü! Bagajından baltayı çıkartıp...

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Nisan'da sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı.

100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.

Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.

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Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı.

(DHA)

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Esenyurt
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