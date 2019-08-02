HABER

Yol verme kavgasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 25 gün sonra hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.C.

Yol verme kavgasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü, 25 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.C. isimli şahıs, 3 çocuk babası Gökhan Çobancı’yı eşi ve çocuklarıyla birlikte eve dönerken kendisine yol vermediği gerekçesiyle durdurdu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Gökhan Çobancı, başına aldığı darbelerle ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
25 gündür hastanede tedavi gören Gökhan Çobancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardıCama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.