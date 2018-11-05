Yol verme kavgasında yere düştü, arkadaki otomobilin altında kalarak yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan (23), aldığı darbe ile yere düştü. Karaarslan, bu sırada arkadan gelen otomobilin altında kalarak yaralandı. Uğur Karaarslan, olay yerinden geçen hemşire ve doktorların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Süleymanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 LG 892 plakalı otomobilin sürücüsü Erdinç D., Bozahane yönüne giderken motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya Kararslan'ın yanındaki arkadaşı da katıldı. Taraflar araçlarını durdurup indikten sonra kavga etti. Kavga sırasında Uğur Karaarslan, otomobil sürücüsü Erdinç D.'nin darbesi ile yere düştü.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Yere yığılan Karaarslan, arkadan gelen Mahmure Ötgüç yönetimindeki otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenerek yaralanan Uğur Karaarslan'ın yardımına, olay yerinden geçen hemşire ve doktorlar müdahale etti. Yerde sabit bekletilen ve hemşireler tarafından konuşturulmaya çalışılan Karaarslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Uğur Karaarslan'ın kolunda kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'KENDİMİ KORUDUM'

Kavganın taraflarından Erdinç D., motosikletteki iki kişinin kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için Karaarslan'a vurduğunu ileri sürdü. Otomobil sürücüleri Erdinç D. ile işitme engelli Mahmure Ötgüç, ifade için polis merkezine götürüldü. Polis olaya karışan diğer genci arama çalışması başlattı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.