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Yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel çalışanı bir genç, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir başka otelde çalışan 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, gece saat 03.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 karayolu kenarında Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otel çalışanı bir genç, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir başka otelde çalışan 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 karayolu kenarında Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çenger Mahallesi’nde çalıştıkları otelden çıkan M.P., F.G. ve Y.K., alışveriş yapmak üzere Kızılot Mahallesi’ndeki markete geldi. Şahıslar markete girecekleri sırada toplama yolda otomobiliyle gelen ve Kızılot Mahallesi’nde bir otelde çalıştığı belirtilen Hüseyin Zeki Yıldırım (28) ile aralarında yol verme tartışması yaşandı. Çıkan kavgada Yıldırım’ı üç yerinden bıçaklayıp son olarak sırtından bıçaklayan şahıslar kaçarken, genç aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Çengen Jandarma Karakolu ekipleri, Jandarma İstihbarat Birimi ile birlikte şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerden biri belirlendi. Şüpheliler, yapılan çalışmalarla 2 saatte otelin lojmanında saklanırken yakalandı. Çenger Jandarma Karakoluna getirilen şüpheliler birbirlerini suçlarken, ölen Hüseyin Zeki Yıldırım’ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesine getirildi.

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