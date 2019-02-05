Yol verme tartışması kanlı bitti! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan K.F. ile başka bir otomobildeki Erol S. ile oğlu Mustafa S. arasında tartışma çıktı.
Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından K.F, aracına binip merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'ndeki evinin önüne geldi.
Aracından inen K.F. ile kendisini takip eden Erol S. ve oğlu Mustafa S. arasında yeniden tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa S. karnından, Erol S. ise ayağından tabanca ile yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polisin, kaçan şüpheli K.F'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Silahlı kavga anı, olayın yaşandığı yerin yakınındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde tarafların tartışması, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve K.F.'nin Mustafa S.'yi karnından tabancayla yaralaması görülüyor. (AA)
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