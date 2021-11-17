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  4. Yol verme tartışması meydan savaşına dönüştü! Silah ve bıçaklarla saldırdılar

Yol verme tartışması meydan savaşına dönüştü! Silah ve bıçaklarla saldırdılar

17.11.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 3 kişinin silahla vurulduğu kavgada 3 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması içinse ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yol verme tartışması meydan savaşına dönüştü! Silah ve bıçaklarla saldırdılar

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Ülkü Mahallesi 830 Sokak’ta meydana geldi.İddiaya göre, Mehmet Veysi D. (17), sokakta seyir halinde olan Yasin T.’nin aracının önünü kesti. Bunun üzerine ‘yol verme’ nedeniyle çıktığı ile sürülen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahısların birbirlerine silahla ve bıçakla saldırması sonucu İbrahim Halil T., Murat T., ve Ahmet Ç, vücutlarına isabet eden mermiler ile Yasin T., Ahmet B., ve Özkan D., ise aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ambulans ile bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

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Öte yandan, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olay yerinden kaçan Mehmet Veysi D., Emrah D. (36) ve Savaş D. (40) isimli şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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İHA

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