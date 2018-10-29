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"Yol verme" tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

"Yol verme" tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafikte yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüler Hasan K. ile Olgun Ö, Aybastı Kavşağı'nda yol verme yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olgun Ö, tabancayla ateş ederek Hasan K. ile yanındaki Özgür K. ve Serkan Ç'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı Olgun Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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2 yaralı Fatsa silahla yaralama

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