Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular

Şile’de yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülerin ifadesinde birbirlerine şaka yaptıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu o anlar kameraya yansıdı.

Şile yolunda 21 Mart günü trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişlerdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemişti. Bir süre sonra yol verme inatlaşması bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıkarırken, bu görüntüler aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

Jandarma adım adım iz sürdü

Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına, buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.

"Trafikte şakalaşıyorduk" dediler

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerin sorgulamalarında, yakın arkadaş olduklarını, kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri ortaya çıktı.