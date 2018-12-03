Yol verme tartışmasında 1 kişi öldü

Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada, Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralandığı belirtilen Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

