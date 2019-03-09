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Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

BOLU'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada sürücülerden biri bıçak ve taşla yaralandı, olaya karışan 2 kişi kaçtı.

Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada sürücülerden biri bıçak ve taşla yaralandı, olaya karışan 2 kişi kaçtı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir içecek firmasının kamyonetini kullanan Gürkan Gülen ile ikinci el ev eşyası satan bir spotçu firmasının kamyonetini kullanan Suriye uyruklu kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Suriye uyruklu bir kişi, Gürkan Gülen'i karnından bıçakladı. Suriyeli kişinin yanındaki kişi de Gülen'e taşla saldırdı. Yaralanan Gülen, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, hastanedeki tedavisi süren Gülen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı

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