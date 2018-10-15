HABER

Yol verme tartışmasında bıçaklanan sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

KONYA'da bir sürücü ile arasındaki yol vermeme tartışmasında bıçaklanan Abdullah Vuruyor (24), ağır yaralandı.   Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir sürücü ile arasındaki yol vermeme tartışmasında bıçaklanan Abdullah Vuruyor (24), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto yedek parça satan Abdullah Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor (20) ile birlikte yönetimindeki 42 FY 246 plakalı otomobil ile iş yerine gitmek için yola çıktı. Abdullah Vuruyor, seyir halindeyken iddiaya göre arkasından gelen bir otomobilin sürücüsüyle yol verme meselesinden tartışmaya başladı. İki sürücü de yolun kenarına park ettikleri araçlarından inip tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Abdullah Vuruyor'u, sol koltuk altından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor'un çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Vuruyor'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlarKemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
'Çocuk istismarcısı Bağdat'ta halka açık bir meydanda idam edilecek' iddiası'Çocuk istismarcısı Bağdat'ta halka açık bir meydanda idam edilecek' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...

Böylesini gördünüz mü?

Böylesini gördünüz mü?

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

Adana'da annenin çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.