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  4. Yol verme tartışmasında dehşet! İETT aracını yumrukladı, şoförünü tehdit etti

Yol verme tartışmasında dehşet! İETT aracını yumrukladı, şoförünü tehdit etti

01.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit eden şahsa otobüs içerisindeki yolcular da uyarıda bulundu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye’de yol verme tartışmasında bir kişi İETT aracını yumrukladı. Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan vatandaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ARACIN CAMINI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü İETT aracının camını yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

yol verme kavgası

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Görüntülerde, bir şahsın otobüs camını yumrukladığı, otobüs içerisindeki yolcuların ise şahsa uyarıda bulunduğu görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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