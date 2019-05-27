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'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yol verme tartışmasında, iş insanı Sertaç Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Kadir Okur (22), toprağa verildi.

'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi

Dinçer AKBİR- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yol verme tartışmasında, iş insanı Sertaç Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Kadir Okur (22), toprağa verildi. Gözaltına alınan Demir ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğleden sonra, Gebze'ye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Sertaç Demir ile Kadir Okur arasında, trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Demir, yanındaki tabancayla Okur'u başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Okur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Okur'un cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Elmas- Yusuf Okur çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Kadir Okur için Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kadir Okur'un cenazesi, götürüldüğü Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İŞ İNSANI TUTUKLANDI
Öte yandan polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan iş insanı Sertaç Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi'Yol verme' tartışmasında öldürülen genç, toprağa verildi

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