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 YOL VERMEDİ DİYE YOL KESİP, TEHDİT EDEN TAKSİCİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti.

-Yolunu kesip, tehdit eden taksiciyi telefonuyla kaydetti.

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı. Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-taksicinin araca yönelmesi
-sürücüyü tehdit etmesi
-taksicinin telefonu elinden almaya çalışması

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