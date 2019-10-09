Yol vermeme kavgasında 'tatlı' uzlaşma

15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde 2 ay önce yaşanan olayda, otomobil sürücüleri züccaciyeci Gazi Ünver (37) ile özel şirkette şoför olan Emrah Aktürk (26) arasında trafikte yol vermeme tartışması çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünver tarafından darp edildiğini iddia eden Aktürk, sağlık raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Ünver, daha sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturma kapsamında 2 sürücünün dosyasını uzlaştırma yönetmeliği kapsamında ilk olarak Uzlaştırma Uzmanı Ramazan Bolat'a gönderildi. İki sürücüyle konuşan Bolat, kavganın mahkemeye gitmeden tatlıya bağlanması için buluşma ayarladı. Bir pastanede uzlaştırmacı Bolat ile bir araya gelen sürücüler Gazi Ünver ve Emrah Aktürk, ilk buluşmada bir süre konuşup sohbet ettikten sonra birbirlerinden özür diledi. Daha sonra tokalaşan ve birbirlerine sarılan Ünver ile Aktürk, baklava yedikten sonra arkadaş oldu.

'OLAY SIRASINDA BİRBİRİMİZİ TANIMIYORDUK SONRA ARKADAŞ OLDUK'

Uzlaştırmacı sayesinde kavganın tatlıya bağlandığını belirten Gazi Ünver, olay günü çok stresli olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Trafikte yol vermeme kavgasından dolayı buradayız. Olayın yaşandığı gün, işlerim yüzünden oldukça stresliydim. Arkadaşla olayı büyütmedik ve tatlıya bağladık. Topluma iyi bir mesaj vermek istedik. Bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Talihsiz bir olay yaşadık. Diğer sürücü şikayetçi olunca olayı adliyeye yansıttı. Daha sonra mahkemeye gitmeden savcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacıyla olayı tatlıya bağladık. Olay sırasında birbirimizi tanımıyorduk ama sonra arkadaş olduk. Artık sürekli görüşeceğiz."

Diğer sürücü Emrah Aktürk ise "Yol vermeme kavgasında küfürleştik. Ben de polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Uzlaştırmacı aramıza girdi ve bir araya geldik. Gazi Bey iyi bir insan. Olay nedeniyle özür diledi. Barıştık ve olayı tatlıya bağladık. Bu halkımız için örnek bir davranış olur. Bizim yol vermeme kavgası arkadaşlığa dönüştü" dedi.

Uzlaştırmacı Ramazan Bolat, dosyada uzlaştırmacı olarak görev aldığını ifade ederek, "İki taraf trafikte yaşadıkları kavga nedeniyle uzlaşmak istediler. Uzlaşmanın önemli noktası, hata yapanın yanlış yaptığını kabul edip, karşı taraftan özür dileme erdemini göstermesi. Hata yaptığını kabul eden Gazi Bey, özür diledi ve güzel bir buluşma oldu, güzel bir dostluğun başlangıcı da oldu" diye konuştu.

