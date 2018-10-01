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Yol vermeme tartışmasında sürücüye bıçakla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırdı.

Yol vermeme tartışmasında sürücüye bıçakla saldırdı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırdı. Sürücü saldırıdan yara almadan kurtulurken, bu anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. İki sürücü yol vermeme yüzünden tartıştı. Tartışmayı çevredekiler ve diğer sürücüler önlemeye çalıştı. Tartışma sürdüğü sırada sürücülerden birinin yanında bulunan kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç içindeki diğer sürücünün üzerine rastgele salladı. Sürücü, yan koltuğa geçip, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, saldırgan çevredekiler tarafından sakinleştirilip otomobile bindirildi. Ardından iki sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.
O anlarda çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

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Yol vermeme tartışmasında sürücüye bıçakla saldırdıYol vermeme tartışmasında sürücüye bıçakla saldırdı

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