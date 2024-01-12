Yol vermeyen otobüse saldırıp yumrukla camını patlattı! O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü terör estirdi. Otobüs şoförüne küfredip hakaretler yağdıran otomobil sürücüsü, şoförün bulunduğu kapının camını yumruk atarak patlattı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Otomobil sürücüsü aracına binip yoluna devam etti. Olayı ardından yüzüne gelen cam kırığı ile yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken yedek şoför jandarmaya gelerek şikayette bulundu.