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'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel'in tavrını bugünkü köşesine taşıdı...

Oyuncu Hande Erçel'e 'Halka' dizisi için teklif götürüldü. İddialara göre, 24 yaşındaki Hande Erçel kendisinden deneme çekimi isteyen yönetmene "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?” diyerek tepki gösterdi.

Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel'in tavrını bugünkü köşesine taşıdı...

Cengiz Semercioğlu'ndan Hande Erçel yorumu

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Hande Erçel, TRT’de başlayacak “Halka” dizisi için deneme çekimi yapmak istememiş...“Bu saatten sonra ne deneme çekimi” diye itiraz edince de kriz çıkmış.
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Bu saat? Hangi saat!Hande Erçel sahnelerde fırtınalar estirdi, ekranda dağları devirdi de bizim mi haberimiz yok.
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Kaldı ki böyle olsa bile ‘audition’ denen şeyi 40 yılın oyuncuları bile yapar.Hollywood’un anlı şanlı oyuncuları bile tıpış tıpış gidip audition verir.
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Bizde de 40 yıllık oyunculardan deneme çekimi istenir.Bu onun oyunculuğunu test etmek için yapılmaz, hikayeye, karaktere, rol arkadaşı olacak kişiye uyup uymayacağını görüntülü olarak karşısında görmek ister yönetmen.
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Bundan daha doğal bir şey olamaz.Bunu hâlâ öğrenmeyip de bu lafı söylediysen yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel...Daha 24 yaşında ‘ben oldum’ diyen bir oyuncu, ‘olamaz’ zaten.
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