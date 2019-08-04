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Yola akan yağda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsünden yola akan yağ nedeniyle kontrolden çıkıp 2 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Yola akan yağda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

İslam KELEŞ/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsünden yola akan yağ nedeniyle kontrolden çıkıp 2 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, yaralandı. Yağ akıtan otobüs ise yolun sağında dururken, yolcular gelen başka otobüse geçerek, seferlerine devam etti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Akbük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden 34 BM 8061 plakalı yolcu otobüsü yağ akıttı. Bu sırada arkadan gelen Nafiz Güneşli'nin kullandığı 09 JR 551 plakalı otomobil, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkıp, kaymaya başladı. Savrulan otomobil yoldan çıkıp, 2 metrelik şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Güneşli, yaralı olarak araçtan çıkartılıp, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunu iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Motorundan yağ akan otobüs ise yolun sağında dururken, yolcular gelen başka bir otobüsle yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Yolda önlem alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yola akan yağda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

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